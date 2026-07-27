Başsavcılıktan Parlamentonun aktifleştirilmesi ve hükümetin kurulması çağrısı

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Kürdistan Bölgesi Başsavcılığı, siyasi tıkanıklık ve hukuki belirsizlikler konusunda sert bir uyarıda bulunarak, Parlamentonun bir an önce aktifleştirilmesini, 10. Hükümet Kabinesinin kurulmasını ve yargı bağımsızlığının korunmasını talep etti.

Kürdistan Bölgesi Başsavcılığı, bugün (27 Temmuz 2026) yayınladığı yazılı açıklamada, bölgedeki mevcut siyasi ve hukuki durumdan duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nin işlevsel bir Parlamentodan yoksun olarak uzun süre kalmasının her alanda büyük zararlara yol açtığı, anayasal kurumların çoğunda aksamalara ve hukuki sorunlara neden olduğu vurgulandı.

Bu durumun doğrudan vatandaşların hakları ve yaşam koşullarıyla bağlantılı olduğu belirtilerek, sorunların çözümünün ancak Parlamentonun yeniden faal hale getirilmesiyle mümkün olacağı ifade edildi.

Mahkemelerin durumuna ilişkin Kürdistan Bölgesi Yargıtayına uyarıda bulunulan açıklamada, yargı sürecinin durdurulmasını, Parlamentodaki durumdan daha büyük bir endişe kaynağı olarak nitelendirildi.

Yargı erkinin bağımsız, tarafsız ve sadece yasalara bağlı bir kurum olduğuna dikkat çekilerek, yargının her türlü siyasi ve partisel rekabetin dışında tutulması gerektiği de vurgulandı.

Ayrıca Yargı Erki Kanununun 52. maddesinin 2. fıkrasına atıfta bulunularak, hakimlerin siyasi faaliyetlerde bulunmasının yasaklandığı hatırlatılarak, Yargıtaya bir an önce normal işleyişine dönme çağrısı yapıldı.

Başsavcılık Yasası'nın 1. maddesinin 1. ve 4. fıkralarına dayandırılan açıklamada, siyasi taraflara ve Parlamentoda sandalye kazanan gruplara halkın taleplerini yerine getirmeleri, Parlamento oturumunu gerçekleştirmeleri ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin 10. Kabinesini kurmak adına somut adımlar atmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Açıklamanın sonunda, Parlamento çalışır hale gelip 10. Kabine kurulana kadar, 9. Kabinenin görevine devam etmesinin idari boşluğu önlemek ve halka hizmet sunmaya devam edebilmek adına anayasal ve hukuki bir zorunluluk olduğu altı çizildi.