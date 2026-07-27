Akaryakıtta tekelleşmeye geçit yok: 4 maddelik plan

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün, benzin ve akaryakıt sıkıntısının çözümüne ilişkin düzenlenen özel toplantıya başkanlık etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden bugün (27 Temmuz 2026 Pazartesi) yapılan açıklamaya göre Başbakan Barzani toplantıda, Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili hükümet yetkililerini, vatandaşların çıkarını göz önünde bulundurarak sorunu en kısa sürede çözmekle görevlendirdi.

Toplantıda şu kararlar alındı:

1. Süvbanse Edilen Benzin Fiyatı Sabit Kalacak

Hükümet tarafından süvbanse edilen normal benzinin litresi mevcut fiyattan satılmaya devam edecek. Benzin kalitesini ve fiyatını kontrol altında tutmak amacıyla dağıtım, Doğal Kaynaklar Bakanlığının talimatlarına uyan akaryakıt istasyonlarına yapılacak.

2. "Süper" ve "Süper Plus" Benzin Fiyatları Yeniden Düzenlenecek

"Süper"(yüksek oktanlı) ve "Süper Plus" (98 oktan değerine sahip) türü benzin fiyatları Kürdistan Bölgesi piyasasına uygun şekilde gözden geçirilecek ve haksız kazancın önüne geçilecek. Ayrıca bu iki benzin türünün üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin ithalatına kolaylık sağlanacak.

3. Bağdat’tan Petrol Kotasının Artırılması Talebi

Federal hükümetten, Kürdistan Bölgesi’ne sağlanan günlük 50 bin varillik ham petrol miktarının, federal hükümetçe belirlenen %12,67’lik nüfus oranı esas alınarak günlük 126 bin 700 varile çıkarılması talep edilecek.

4. Tekelleşmeyle Mücadele

Akaryakıt ve özellikle benzin sektöründe karaborsa ve tekelleşmenin önüne geçilmesi için tedbirler artırılacak.