Irak Başbakanı Türkiye’ye gidiyor: Heyette Kürdistan Bölgesi’nden yetkililer var

25 dakika önce

Irak Başbakanı Ali Zeydi’ye, Türkiye’ye gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında eşlik edecek heyette Kürdistan Bölgesi Hükümetinden iki yetkili de yer alacak.

Ali Zeydi, yarın (28 Temmuz 2026 Salı), resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’nin başkenti Ankara’ya gitmesi ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre ziyarette güvenlik, siyaset ve enerji gibi kritik ve hassas dosyalar masaya yatırılması ön görülüyor.

Ziyaret kapsamında İçişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Dr. Sami Celal ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Danışmanı Dr. Beroj, Irak Başbakanı’na eşlik edecek.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkililerinin heyete katılımının, Irak Başbakanı Zeydi’nin talebi ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin onayı doğrultusunda gerçekleşecek.

Öte yandan Irak Başbakanı'nın yurtdışı temaslarını sürdürerek önümüzdeki perşembe günü (30 Temmuz 2026) Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi planlanıyor.

Söz konusu ziyaretler, Irak Başbakanı'nın bu ay içerisinde ABD ve İran’a gerçekleştirdiği temasların ardından geliyor.