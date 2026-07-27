Mesrur Barzani ile Yann Braem bölgedeki son gelişmeleri görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem ile Irak, Kürdistan Bölgesi ve bölgedeki genel durumu görüştü. Yann Braem, Başbakan Barzani'ye, Kürdistan Bölgesi kurumlarının gösterdiği güçlü iş birliğinden ötürü takdirlerini sundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre bugün (27 Temmuz 2026 Pazartesi) Başbakan Barzani, diplomatik görevinin tamamlanması münasebetiyle Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Braem’i makamında kabul etti.

Başbakan Barzani’nin Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasındaki dostluk ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki çabalarından ötürü Başkonsolos Braem’e teşekkür ettiği ve gelecekteki görevlerinde başarılar dilediği belirtildi.

Açıklamaya göre Fransa Başkonsolosu Braem ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti kurumlarının Fransız Başkonsolosluğu ile yürüttüğü güçlü iş birliği, koordinasyon ve sağlanan destekten dolayı memnuniyetini ve takdirlerini ifade etti.

Görüşmenin diğer bir bölümünde ise Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki genel durum ile bölgedeki son gelişmeler ve değişimlerin ele alındığı aktarıldı.