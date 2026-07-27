Suudi Arabistan: Irak’tan gönderilen İHA’lar imha edildi

2 saat önce

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Irak topraklarından İran destekli milisler tarafından Riyad ve Doğu Bölgesi’ndeki petrol tesislerine yönlendirilen çok sayıda insansız hava aracını (İHA) havada imha ettiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından bugün (27 Temmuz 2026) yapılan yazılı açıklamada, hava savunma kuvvetlerinin yeni bir hava saldırısını başarıyla püskürttüğü ve çok sayıda İHA’yı havada imha ettiği bildirildi.

Hava savunma sistemlerinin Riyad ve Doğu Bölgesi’ndeki kritik devlet petrol tesislerini hedef almaya çalışan İHA’ları etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, bu tehlikeli ve sabotaj niteliğindeki saldırı girişiminin Irak topraklarından başlatıldığı ve İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı silahlı milisler tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.

Suudi Arabistan’ın meşru müdafaa ve ülke egemenliğini koruma hakkına vurgu yapılan açıklamada, bu saldırılara uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkının tamamen saklı tutulduğu ifade edildi.