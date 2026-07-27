Başbakan Barzani, yeni Güney Kore Erbil Başkonsolosunu kabul etti

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yeni Güney Kore Erbil Başkonsolosu Eun-gyu Shim’e desteğini yineleyerek yeni görevinde başarılar diledi.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (27 Temmuz 2026) öğleden sonra, yeni Güney Kore Erbil Başkonsolosu Eun-gyu Shim’i kabul etti.

Yeni Başkonsolosa görevinde başarılar dileyerek tebriklerini ileten Mesrur Barzani, görevini başarıyla sürdürebilmesi için Kürdistan Bölgesi Hükümetinin her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kore’nin yeni Erbil Başkonsolosu Eun Kyu Shim ise Kürdistan Bölgesi'nde göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çeşitli alanlardaki ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.