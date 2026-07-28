Erdoğan ile Zeydi görüştü: Gündem güvenlik ve ekonomi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması, ardından çeşitli anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısının düzenlenmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali Zeydi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmi törenle karşıladı.

Konuk Başbakan Ali Zeydi’nin makam aracına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılama protokolü gereği süvariler eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi’yi Külliye’nin ana giriş kapısında karşılayarak tören alanındaki yerlerini aldı.

İki ülke milli marşlarının çalındığı törende, konuk başbakan onuruna 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Irak Başbakanı Zeydi, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından Erdoğan ve Zeydi, Türk ve Irak bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Resmi karşılama töreninde Türk kabinesinden; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hazır bulundu.

Törene ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da katıldı.