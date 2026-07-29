DEM Parti MYK toplandı: Gündemde ''çerçeve yasa'' var

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığında toplandı. Toplantıda ''çerçeve yasa'' taslağı ve önümüzdeki 15 günlük siyasi planlamanın ele alınması bekleniyor.

DEM Parti MYK bugün (29 Temmuz 2026) Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK toplantısında, siyasal süreç ile Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) Genel Kuruluna gelmesi beklenen "çerçeve yasa" taslağı kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Toplantının gündem maddeleri arasında, 5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Büyük Kongre Konferansı ile 20 Eylül'de yapılması planlanan 5'inci Olağan Büyük Kongre'ye ilişkin hazırlık çalışmalarının da yer aldığı öğrenildi.

MYK'nin ayrıca partinin önümüzdeki 15 günlük siyasi çalışma programı ve planlamasını da ele alması bekleniyor.