AK Partili Tayyar ''çerçeve yasanın'' ayrıntılarını paylaştı

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski milletvekili Şamil Tayyar, barış süreci kapsamında hazırlanan ''çerçeve yasa'' taslağının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, teklifin perşembe ya da cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulacağını öne sürdü.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, barış süreci kapsamında hazırlanan ''çerçeve yasa'' taslağına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Tayyar, taslağın genel hatlarıyla tamamlandığını belirterek, bir maddede yaşanan pürüzün giderilmesi halinde teklifin perşembe ya da cuma günü Meclise sunulabileceğini ifade etti. Ayrıca düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaştırılmasının hedeflendiğini öne sürdü.

Şamil Tayyar'ın aktardığı bilgilere göre; taslakta genel af yer almıyor. Düzenlemenin bir yıl süreyle yürürlükte kalacağı, PKK mensuplarının ise beş yıl boyunca adli kontrol altında tutulacağı iddia edildi.

Tayyar paylaşımında, adli kontrol süresince suça karışmayan kişilerin sosyal hayata entegre olacağını ancak bu süre boyunca siyaset yapamayacaklarını söyledi.

Sürecin planlandığı gibi sonuçlanması durumunda siyasi değişimleri de beraberinde getireceğini ifade eden Şamil Tayyar’ın paylaşımı şöyle:

“Çözüm süreciyle ilgili 'çerçeve yasa' genel hatlarıyla tamamlandı. Bir maddedeki pürüzler giderilirse yasa önerisi perşembe veya cuma günü de Meclise sunulabilir. Meclis tatile girmeden yasanın çıkarılması planlanıyor. Edindiğim bilgilere göre;

-Bir genel af söz konusu değil.

-Yasa bir yıl yürürlükte kalacak.

-PKK mensupları 5 yıl süreyle adli kontrol altında tutulacak.

-Adli kontrol süresince suça bulaşmadıkları takdirde sosyal hayata entegre olacaklar.

-5 yıl boyunca siyaset yapamayacaklar.

-Yöneticiler Türkiye’ye giremeyecek, Türkiye aleyhine faaliyette bulunamayacak.

-Öcalan İmralı’da kalacak.

Yasayla beklenen gelişmeler yaşanırsa, 8 bin civarında PKK mensubunun Türkiye’ye dönmesi, Irak ve Suriye’de kalması veya Avrupa’ya geçmesi tahmin ediliyor.

Bu durumda Kandil tümden boşaltılmış, tüm mağaralar tasfiye edilmiş ve silahlar bırakılmış olacak. Terörsüz Türkiye projesinin hayata geçirilmesi, siyasi paradigmaları ve ittifakları da kökten etkileyecektir.

Siyasi gündemin CHP’yle meşgul olduğu süreçte Türkiye tarihi ve yeni bir döneme giriyor. Dileriz, yol kazası olmaz ve Türkiye terör belasından sonsuza kadar kurtulur.”