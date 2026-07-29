Haşdi Şabi can kaybı ve yaralı sayısına dair ilk verileri duyurdu

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Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’ın çeşitli vilayetlerindeki resmi karargahlarına düzenlediği ortak hava saldırılarında en az 20 mensuplarının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haşdi Şabi tarafından 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü yapılan resmi açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarının Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyale vilayetlerindeki resmi Haşdi Şabi karargahlarını hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ortak hava operasyonları sonucunda en az 20 Haşdi Şabi mensubunun yaşamını yitirdiği, 32 mensubunun ise yaralandığı kaydedildi.

Bildiride ayrıca, "Can kayıplarının yanı sıra saldırılar kurumumuza ait bazı karargahlarda, araçlarda, askeri teçhizat ve ekipmanlarda ciddi maddi hasara yol açmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haşdi Şabi, uzman ekiplerin sahadaki incelemelerini sürdürdüğünü, nihai bilançonun ve tüm detayların netleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Açıklamada son olarak, paylaşılan can kaybı ve yaralı sayısının ilk veriler olduğu, arama-kurtarma ve saha tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bilançonun ağırlaşabileceği vurgulandı.