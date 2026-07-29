Suriye Eğitim Bakanı’ndan Kürdistan Bölgesi Hükümetine teşekkür

1 saat önce

Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmesinde, Suriyeli sığınmacılara sağlanan misafirperverlikten ötürü Erbil yönetimine teşekkür etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Suriye arasındaki ilişkilerin başta eğitim ve öğretim olmak üzere ortak alanlarda derinleştirilmesinin önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Suriye Eğitim Bakanı Turko, kriz sürecinde yüz binlerce Suriyeli sığınmacıya kucak açan ve ev sahipliği yapan Kürdistan Bölgesi Hükümetine şükranlarını sundu.

Bakan Turko’nun, Suriye Hükümetinin ülkede Kürtçe eğitime yönelik attığı kapsayıcı adımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında Başbakan’a bilgi sunduğu kaydedildi.

Başbakan Barzani’nin de Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Suriye ile ikili ilişkileri güçlendirmeye büyük önem verdiğini belirttiği, eğitim başta olmak üzere her türlü iş birliği ve koordinasyona hazır olduklarını dile getirdiği aktarıldı.