Halbusi Erbil’de Başkan Barzani ile bir araya gelecek

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Eski Irak Parlamento Başkanı ve Takaddum Partisi lideri Muhammed el-Halbusi’nin yarın Erbil’i ziyaret ederek Kürdistan Bölgesi’nden üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Muhammed Halbusi’nin Basın Ofisinden bir kaynağın Kurdistan24’e yapılan açıklamada, Muhammed Halbusi’nin 30 Temmuz 2026 Perşembe günü (yarın) başkent Erbil’i ziyaret edeceği belirtildi.

Halbusi’nin ziyaret kapsamında Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmeler gerçekleştireceği aktarıldı.

Söz konusu kaynak, Takaddum Partisi Irak Parlamento Grup Başkanı Ahmed Mazhar, Sanayi Bakanı Muhammed Temim ve Takaddum Partisi yöneticilerinden Halid Batal’ın da Erbil ziyaretinde Halbusi’ye eşlik edeceğini bildirdi.

Temaslar kapsamında Erbil-Bağdat ilişkileri, Irak Hükümet kabinesinin tamamlanması süreci ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.