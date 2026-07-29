Irak Başbakanı Zeydi’nin Suudi Arabistan ziyareti iptal edildi

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Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin yarın Suudi Arabistan’a gerçekleştirmeyi planladığı resmi ziyaret, yaşanan son gelişmelerden sonra güvenlik nedeniyle iptal edildi.

Arap medyasında yer alan bilgilere göre Irak Başbakanı Zeydi’nin yarın (30 Temmuz 2026) Suudi Arabistan’a gerçekleştirmeyi planladığı resmi ziyaret iptal edildi.

Reuters, toplantının iptal edilme gerekçesinin Irak’taki silahlı gruplar tarafından son dönemde Suudi Arabistan topraklarına düzenlenen saldırılara dayandığını iddia etti.

Ziyaretin iptal edilme gerekçeleri arasında ABD ve Suudi Arabistan'ın ortak hava operasyonları ile Irak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bölgedeki duruma ilişkin acil toplanması yer alıyor.

Irak Başbakanı'nın söz konusu ziyarette iki ülke arasındaki bir dizi siyasi ve güvenlik dosyasını masaya yatırması öngörülüyordu.

Bugün, Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi, son gelişmeleri değerlendirmek üzere Ulusal Güvenlik Bakanlar Kuruluna acil toplanma talimatı vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, toplantının bu sabah düzenlenen hava bombardımanlarının ardından ortaya çıkan güvenlik gelişmeleri nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Toplantının sona ermesinin ardından olayların ayrıntılarına ve konsey tarafından alınan kararlara ilişkin kapsamlı bir bildirinin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Bu sabah erken saatlerde ABD ve Suudi Arabistan hava kuvvetleri, ortak bir operasyonla Irak’ın çeşitli vilayetlerinde Haşdi Şabi ile İran destekli gruplara ait çok sayıda mevziyi, mühimmat deposunu ve askeri üssü bombaladı.

Bu operasyonun, son 72 saat içinde Irak topraklarından Suudi petrol tesislerine ve bölgedeki ABD üslerine yönelik gerçekleştirilen 30’dan fazla İHA saldırısına yanıt olarak düzenlendiği ve bölgesel güvenlik durumunu daha da tırmandırdığı belirtildi.

Haşdi Şabi Başkanlığından yapılan açıklamada ise Basra, Amirli, Ninova ve Kerbela vilayetlerindeki karargahlarının hedef alındığı, yalnızca Basra’da en az 20 mensuplarının öldüğü, 32’sinin ise yaralandığı kaydedildi.

Haşdi Şabi, resmi üslerine yönelik bu saldırıların Irak’ın egemenliğinin açık bir ihlali ve ülkenin güvenlik kurumlarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.