Hadi Amiri: Suudi Arabistan’ın saldırısı gerekçesiz bir suç eylemidir

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Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadi Amiri, Irak’ın egemenliğine ve Haşdi Şabi karargahlarına yönelik düzenlenen, çok sayıda Haşdi Şabi mensubunun ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan hava saldırılarını sert bir dille kınadı.

Amiri, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü yaptığı yazılı bir açıklamada, Suudi güçleri tarafından ABD savaş uçaklarının desteğiyle Irak topraklarına gerçekleştirilen operasyonu, ülke egemenliğine yönelik "gerekçesiz ve suç teşkil eden bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Güvenlik ve istikrarın omurgası olan ülke egemenliğinin ihlaline karşı Irak Hükümetine net ve sert bir tutum takınma çağrısında bulunan Badr Örgütü Genel Sekreteri, ABD’nin bu tavrının, Bağdat ile Washington arasındaki tüm güvenlik anlaşmalarının ve ikili ilişkilerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini gerekli kıldığını vurguladı.

Irak halkının Suudi Arabistan’ın bu tutumu karşısında şaşkınlık duyduğunu belirten Amiri, Irak’ın iyi komşuluk ve barış temelinde yeni bir sayfa açma çabalarına rağmen Riyad yönetiminin, Irak’ın bölgedeki rolünü zayıflatmayı hedefleyen düşmanca politikalara geri döndüğünü ifade etti.

Açıklamasının sonunda bölgenin hassas bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Amiri, ülke egemenliğini korumak ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına Iraklıların ulusal bir duruş sergileyerek kenetlenmesi gerektiğini belirtirken, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Söz konusu açıklama, ABD ve Suudi Arabistan’ın bugün Haşdi Şabi karargahlarına yönelik düzenlediği ve Haşdi Şabi Başkanlığının verilerine göre en az 20 mensubunun öldüğü, 32 mensubunun ise yaralandığı yoğun bombardımanın ardından geldi.