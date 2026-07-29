İran: ABD ve Suudi Arabistan saldırıları savaşı bölgeye yayma çabasıdır

Tahran’dan ABD ve Suudi Arabistan’a sert tepki

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İran, ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’a ve ziyaretçilerin bulunduğu noktalara düzenlediği hava saldırılarını sert bir dille kınayarak, bu saldırıların bölgedeki savaşın kapsamını genişletme çabası olduğunu savundu.

İran Dışişleri Bakanlığından bugün (29 Temmuz 2026) yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın çeşitli bölgelerine, devletin resmi kurum ile üslerine ve Tahran’ın iddiasına göre ABD ile Suudi Arabistan tarafından hedef alınan Arbain ziyaretçilerinin konaklama alanlarına yönelik saldırılar kınandı.

"Bu saldırılar, Irak’ın ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olmasının yanı sıra, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasının ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin çiğnenmesidir." denilen açıklamada, bu adımların ABD ve İsrail’in Batı Asya’daki istikrarı bozma hedeflerine hizmet ettiği vurgulandı.

İran’ın, Irak Hükümeti ve halkıyla tam bir dayanışma ve destek içinde olduğu belirtilen açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dilekleri iletildi.

Açıklamanın sonunda, ABD ve bölgedeki müttefiklerinin bu "insanlık dışı eylemlerden" doğabilecek her türlü tehlikeli sonuçtan sorumlu tutulacağı kaydedildi.

Bu sabah erken saatlerde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan hava kuvvetlerinin Irak’ın doğusunda İran destekli silahlı gruplara ait çok sayıda mevziye yönelik bir dizi nokta operasyonu gerçekleştirdiğini duyurmuştu.