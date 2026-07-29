Katar: Suudi Arabistan’ı destekliyoruz

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Katar, Irak topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimlerini kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından bugün (29 Temmuz 2026) yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırılar "Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık bir ihlali ülkenin güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdit" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca, bu eylemlerin uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler Şartı’nın ve iyi komşuluk ilkelerinin alenen çiğnenmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamanın devamında Katar, Suudi Arabistan’a olan tam desteğini yineleyerek, Riyad yönetiminin kendi egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak adına alacağı tüm meşru tedbirleri desteklediğini ifade etti.

Söz konusu kınama mesajı ABD ve Suudi Arabistan’ın bugün Haşdi Şabi karargahlarına yönelik düzenlediği ve Haşdi Şabi Başkanlığının açıklamasına göre en az 20 mensubunun öldüğü, 32 mensubunun ise yaralandığı yoğun bombardımanın ardından geldi.