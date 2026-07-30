Amedspor, Duhok'u 2-0 mağlup etti

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Türkiye’de kampa yapan Duhok Spor Kulübü, dostluk maçında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Amedspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Duhok SK’nin Türkiye’de yürüttüğü hazırlık kampı programı dahilinde bugün (30 Temmuz 2026) oynanan müsabakada, Amedspor etkili bir oyun sergiledi. Karşılaşmada Amedspor’a galibiyeti getiren golleri 20 ve 28. dakikalarda Cem Üstündağ ve Mbaye Diagne kaydetti.

Hazırlık maçlarını sürdüren Amedspor, kamp programı çerçevesinde bir sonraki randevusunda yarın Zaho SK ile karşı karşıya gelecek.