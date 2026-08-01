Amedspor-Zaho SK dostluk maçı: 1-0

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Amedspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Burdur kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Zaho SK’yi 1-0 mağlup etti. Galibiyet golü, yıldız oyuncu Dia Saba’dan geldi.

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri’nde sürdüren Amedspor, hazırlık maçlarında galibiyet serisine devam ediyor. Önceki hazırlık maçında Duhok SK’yi 2 golle geçen yeşil-kırmızılı ekip, dün de Zaho SK ile karşı karşıya geldi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stadyumu’nda oynanan zorlu mücadelede Amedspor, oyunun kontrolünü elinde tuttu. Takımın hücum hattındaki etkili ismi Dia Saba, attığı golle maçın skorunu belirledi. Bu golle Amedspor, sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı.