İspanya’da göçmen krizi: 53 bin kişi Fas’a geri döndü

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İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine düzensiz yollarla giren göçmenlerin büyük bir bölümü Fas’a geri döndü. Emniyet kaynakları, gönüllü olarak dönüş yapanların sayısının 53 bini aştığını duyurdu.

İspanya ile Fas arasındaki sınır hattında yaşanan düzensiz göç hareketliliğinde normalleşme süreci başlıyor. EFE haber ajansının emniyet kaynaklarına dayandırdığı verilere göre Sebte’den ayrılarak Fas’a gönüllü olarak dönen göçmen sayısı 53 bin sınırını geçti.

Göç dalgasının ilk aşamasında merkezi hükümet kente giren kişi sayısını 50 bin olarak tahmin ederken, Sebte yerel yönetimi bu rakamın 60 bine ulaştığını öne sürmüştü.

Güvenlik güçleri, özellikle gece saatlerinde önlemleri artırarak göçmenleri geri dönüş süreci hakkında bilgilendiriyor.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kamuoyundaki iddialara yanıt verdi. Sebte’ye girenlerin neredeyse tamamının Fas’a geri döndüğünü belirten Albares, şu ifadeleri kullandı:

"Sebte ve Melilla'dan polis kontrolü ve kimlik tespiti yapılmadan İspanya ana karasına geçmek mümkün değildir. Schengen Bölgesi'nin bütünlüğü tamamen güvence altındadır. Kasıtlı bilgi kirliliğine son verilmelidir."

Kriz, 30 Temmuz'da Fas’ın Fenidek kasabası kıyılarından 800’ü aşkın göçmenin yüzerek Sebte’ye geçmeye çalışmasıyla tırmanmıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, devletin tüm kaynaklarının seferber edildiğini açıklamış ve bölgeye askeri birlikler sevk edilmişti.