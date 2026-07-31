ABD: İran'ın küresel finans kaynaklarını kurutacağız

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin Tahran’ın küresel piyasalardaki finansal kaynaklarını tespit edip donduracağını vurguladı.

ABD merkezli Fox News kanalına mülakat veren Hazine Bakanı Scott Bessent, "Küresel piyasalarda İran'a ait ciddi miktarda fon bulunuyor; bunları titizlikle takip ediyor ve el koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Axios haber sitesinde yer alan bir rapora göre Donald Trump yönetimi, İran’ı zayıflatmak için ekonomik yaptırımların askeri operasyonlardan daha etkili bir araç olduğu görüşünü taşıyor. Bu strateji kapsamında Washington, "maksimum baskı" kampanyasını güncelleyerek şimdiye kadar binin üzerinde kişi, gemi ve uçağı yaptırım listesine aldı. Söz konusu yaptırımların ana hedefinin; İran’ın petrol ticareti, bankacılık sistemi, silah tedarik ağları ve deniz taşımacılığını işlevsiz hale getirmek olduğu belirtiliyor.

Son adımlardan biri olarak ABD, 24 Temmuz’da İranlı milyarder Babak Zanjani ile bağlantılı olan ve Tahran’ın yaptırımları delmesine yardımcı olmakla suçlanan 9 şirket ile 4 kişiye yönelik yeni yaptırımlar getirdi.