Irak'ta yolsuzluk dosyası: 20 milyar dinar hazineye iade edildi

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Bağdat’taki Resafe Soruşturma Mahkemesi, yolsuzluk ve dolandırıcılık yoluyla gasp edilen 20 milyar dinarı kamu hazinesine iade etmeyi başardı.

Bağdat’taki Resafe Yolsuzluk ve Para Aklama Suçları Soruşturma Mahkemesi tarafından 2 Ağustos 2026 Pazar günü yapılan resmi açıklamada, idari ve mali usulsüzlükler sonucu gayrikanuni yollardan elde edilen 20 milyar dinarlık tutara el konulduğu bildirildi.

Yapılan duyuruda, söz konusu meblağın iadesinin mali-idari usulsüzlükler ile dolandırıcılık vakalarına yönelik yürütülen adli tahkikatlar neticesinde sağlandığı kaydedildi.

Yargı makamları, kamuyu zarara uğratarak haksız kazanç sağlayan tüm faillere yönelik hukuki yaptırımların tavizsiz uygulanacağını vurguladı.

Resafe Soruşturma Mahkemesinin bu adımı, 28 Haziran 2026 tarihinde güvenlik güçleri ile Terörle Mücadele Teşkilatının, Yüksek Yargı Konseyi koordinesinde başlattığı "Şafak Operasyonu" adlı geniş çaplı soruşturmanın devamı niteliğini taşıyor.

Söz konusu operasyon kapsamında çok sayıda üst düzey bürokrat ve siyasi figür gözaltına alınmıştı.