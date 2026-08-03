Başkan Barzani ve Ali Bapir, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi tıkanıklığı görüştü

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Adalet Topluluğu (Komal) Başkanı Ali Bapir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamada, bugün (3 Ağustos 2026) Başkan Barzani’nin, Komal Başkanı Ali Bapir ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Bölgedeki ve Irak’taki son gelişmeler, olası senaryolar ile bölgede yaşanan gerilim ve krizlerin küresel ve bölgesel istikrar ile ekonomi üzerindeki yansımaların ele alındığı görüşmede, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre görüşmenin bir diğer gündem maddesinde ise Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi süreç, siyasi tarafların yakınlaşması yönündeki çabalar ve bölgedeki siyasi tıkanıklığın aşılması ile çözüme kavuşturulması konuları değerlendirildi.