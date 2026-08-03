Başkan Barzani: Kürdistan birlikte yaşamın beşiği olmaya devam edecek

1 saat önce

Keldani Kilisesi Patriği Mar Paulus III Nona, tüm dini ve etnik toplulukların haklarının korunması yönündeki aralıksız çabalarından dolayı Başkan Mesud Barzani’ye şükranlarını sundu.

Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre bugün ( 3 Ağustos 2026) Başkan Mesud Barzani, Irak ve Dünya Keldani Kilisesi Patriği Mar Paulus III Nona’yı kabul etti.

Görüşmede Keldani Patriği, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki Hristiyanlar ile tüm etnik ve dini bileşenlerin hak ve taleplerinin korunmasına verdiği sürekli destekten dolayı Başkan Barzani’ye şükranlarını iletti.

Patrik Nona, Başkan Barzani’nin topluluklar arasındaki kardeşlik, uyum ve birlikte yaşama kültürünü derinleştirmedeki babacan rolüne övgüde bulundu.

Görüşmede Başkan Barzani ise Kürdistan’daki tüm toplulukların ortak mücadelesine ve ödediği bedellere dikkat çekerek, Kürdistan’da bir arada yaşama kültürünün var olmasının gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Başkan Barzani, “İyi günde de kötü günde de hepimiz birbirimizle dayanışma içinde ve ortağız. Kürdistan; birlikte yaşamın, kardeşliğin ve uyumun beşiği olmaya devam edecektir." dedi.