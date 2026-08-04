Dana Gas ve Crescent Petroleum, Kerkük'e gaz sevkiyatına başladı

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Enerji şirketleri Dana Gas ve Crescent Petroleum, Kor Mor sahasından Kerkük’teki elektrik santrallerine doğal gaz sevkiyatının başladığını duyurdu.

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamaya göre Irak Elektrik Bakanlığı ile imzalanan anlaşma kapsamında, Kor Mor tesislerinden Kerkük’teki Gazi Taze Elektrik Santrali’ne günlük 100 milyon standart fitküp doğal gaz tedarik edilecek. Bir yıl süreli olan bu anlaşma, Irak genelinde elektrik üretimini güçlendirmeyi ve enerji hizmetlerini iyileştirmeyi hedefliyor.

Gaz sevkiyatı kararı, Kor Mor tesisinin üretim kapasitesini yüzde 50 oranında artırarak günlük 750 milyon fitküpe çıkaran "Kor Mor 250" projesinin tamamlanmasının ardından geldi. Bu kapasite artışı, şirketlerin yeni pazarlara girmesine ve boru hatları üzerinden stratejik bölgelere gaz sağlamasına olanak tanıdı.

Crescent Petroleum ve Dana Gas ‘ın ortak açıklamasında, "Irak Elektrik Bakanlığına yapılan ilk gaz sevkiyatı, Kürdistan Bölgesi’ndeki gaz sektörünü geliştirme ve artan elektrik talebini karşılama vizyonumuzda önemli bir dönüm noktasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Dana Gas CEO’su Richard Hall ise bu anlaşmanın sürekli genişleme stratejisinin bir meyvesi olduğunu belirterek, "Bu iş birliği, Irak’ın enerji sektöründe daha geniş ortaklıklar için bir temel oluştururken, ülkenin enerji güvenliğini de pekiştirecektir." dedi.

Kor Mor Gaz Projesi, halihazırda Kürdistan Bölgesi’nin elektrik ihtiyacının yüzde 80’inden fazlasını karşılıyor. Proje, bölge ve Irak genelindeki 8 milyondan fazla vatandaşa uygun maliyetli enerji imkanı sunuyor.

Bugüne kadar toplam yatırım tutarı 4 milyar doları aşan proje, 47 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam imkanı sağladı. Üretim kapasitesinin önümüzdeki yıllarda daha da artmasıyla birlikte, projenin bölge ekonomisi üzerindeki olumlu etkisinin iki katına çıkması bekleniyor.