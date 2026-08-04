TBMM Başkanı Kurtulmuş "çerçeve yasayı" imzaladı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Numan Kurtulmuş, barış süreci kapsamında hazırlanan ''çerçeve yasa'' teklifini imzaladı.

TBMM'de "terörsüz Türkiye" mesaisi sürüyor. Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine imza attı.

Barış sürecinin hukuki zeminini oluşturacak "çerçeve yasada" son aşamaya gelindi.

"Çerçeve yasa" için dün akşam geç saatlere kadar Mecliste mesai devam etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, dün akşam saatlerinde DEM Parti heyeti ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile ayrı ayrı bir araya gelerek teklife son şeklini verdi.

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismiyle sunulması planlanan yasa teklifinin 10-12 maddeden oluşması öngörülüyor.