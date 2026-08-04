Mazlum Abdi: Neçirvan Barzani Suriye’deki Kürt meselesinin daimi destekçisidir

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Suriye ziyaretini "tarihi bir olay" olarak nitelendirerek, bu adımdan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Mazlum Abdi, X sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Neçirvan Barzani’nin sadece Suriye’de değil, genel olarak Kürdistan’ın tamamında Kürt meselesine verdiği desteğe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kürdistan Bölgesi Başkanı, Suriye’deki Kürtlerin hakları ve genel olarak Kürt davasının desteklenmesinde her zaman önemli ve seçkin bir rol oynamıştır."

Serdana Serokê Herêma Kurdistanê, Nêçîrvan Barzanî ya dîrokî ji Sûriyê re, cihê kêfxweşiyeke mezin e.

Kak Nêçîrvan @IKRPresident herdem roleke girîng di piştgiriya doza Kurd li Sûriyê û Kurdistanê bi gîştî de, lîstiye.

Em bawer in ku ev serdan wê bandoreke erênî li aramiya… — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) August 3, 2026

Neçirvan Barzani, dün beraberindeki üst düzey bir heyetle Şam’a giderek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa tarafından resmi törenle karşılanmıştı.

Ziyaretin sonuçlarına dair iyimserliğini dile getiren Abdi, "Bu ziyaretin Suriye’nin istikrarı üzerinde doğrudan olumlu bir etki yaratacağına ve bölgedeki Kürt meselesine adil bir çözüm bulunmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.