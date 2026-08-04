Afrinli rahip 15 gün sonra serbest bırakıldı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Afrinli Hristiyan din adamı Rahip Nihad’ın, tutulduğu Ma’rata Cezaevi’nden serbest bırakıldığını duyurdu.

SOHR tarafından bugün (4 Ağustos 2026) yapılan açıklamada, Genel Güvenlik Teşkilatı tarafından gözaltına alınan Rahip Nihad’ın 15 günlük tutukluluk süresinin ardından özgürlüğüne kavuştuğunu ve ailesine döndüğünü teyit etti. Din adamının gözaltına alınması, ailesi ve bölge halkı arasında büyük bir endişeye yol açmıştı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşayan ve oradaki bir kilisede görev yapan Rahip Nihad, 19 Temmuz tarihinde ailesini ziyaret etmek amacıyla memleketi Afrin’e gelmişti. Ancak şehre girişinden kısa bir süre sonra silahlı gruplara bağlı Genel Güvenlik Teşkilatı tarafından gözaltına alınan din adamının dış dünyayla iletişimi tamamen kesildi. Önce siber suçlar birimine sevk edilen Rahip Nihad, daha sonra herhangi bir resmi hukuki açıklama yapılmaksızın Afrin’deki Ma’rata Cezaevi’ne nakledildi.

Edinilen bilgilere göre Rahip Nihad’ın gözaltına alınma gerekçesi, geçmişte sosyal medya platformları üzerinden Afrin’deki silahlı grupların uygulamalarını eleştirmesi ve Kürt meselesine ilişkin destekleyici paylaşımlarda bulunmasıydı.

Rahip Nihad’ın gerekli prosedürlerin ardından evine ulaştığı bildirildi.