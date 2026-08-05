Trabzonspor, Mohamed Salah transferini açıkladı
Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın transferini açıkladı.
Bordo mavili ekip karşılama programı için taraftarlarına bilgilendirme çağrısı yaptı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
''Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminalinde olacaktır.
Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması planlanmaktadır. Trabzon’daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar, gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.''