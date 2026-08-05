Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırlandı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için "rüşvet" suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığına gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ile Veli Ağbaba hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeleri Adalet Bakanlığına gönderdi.

Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, her iki isim için de "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla fezleke tanzim edildiği bildirildi.

Özgür Özel’e Adaylık ve Kurultay Sürecinde Menfaat Temini Suçlaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özgür Özel hakkında "2026/156404" soruşturma numarasıyla işlem yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, Özel'in konumunun getirdiği nüfuz ve yetkiyi kötüye kullandığı iddia edilerek, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten doğrudan veya Veli Ağbaba aracılığıyla adaylık sürecini güvence altına almak maksadıyla menfaat temin ettiği ileri sürüldü.

Ayrıca Özel'in, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP Kurultayı öncesinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’dan da maddi çıkar sağladığı iddia edildi.

Başsavcılık, bu eylemler doğrultusunda Özel'in Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 252/2 delaletiyle 252/1, 43/1 ve 53. maddeleri uyarınca "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçunu işlediği kanaatine varıldığını ve Anayasa'nın 83. maddesi gereğince dokunulmazlığının kaldırılması için fezlekenin Adalet Bakanlığına sunulduğunu aktardı.

Veli Ağbaba Hakkında İhale ve Seçim Kaynağı İddiaları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Veli Ağbaba’ya ilişkin açıklamasında ise "2026/157389" soruşturma numaralı dosya detaylandırıldı. Ağbaba’nın, Özgür Özel’in talimatıyla Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’ten belediye başkan adaylığı karşılığında muhtelif tutarlarda menfaat elde ettiği öne sürüldü.

Fezlekede yer alan bir diğer iddiaya göre Ağbaba, Çankaya Belediyesi üzerindeki nüfuzunu kullanarak bir katı atık toplama ihalesinin şartnameye aykırı biçimde ve pazarlık usulüyle belirlediği firmaya verilmesi yönünde baskı kurup maddi çıkar sağladı.

Ağbaba’nın ayrıca 31 Mart seçimleri sürecinde İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi kaynak temin ettiği ileri sürüldü. İsnat edilen eylemler nedeniyle Ağbaba hakkında da "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.