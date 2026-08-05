Gözler DEM Parti’de: Yasa taslağı kendilerine iletildi mi?

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, çerçeve yasa taslağının kendilerine dün akşam iletileceğini söyledi ancak DEM Parti’den henüz taslağın iletildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Türkiye siyasetinde çerçeve yasa tartışmalarında sona gelindi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) heyeti dün (4 Ağustos), Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yer alan partileri ziyaret ederek, taslak konusunda bilgilendirme yaptı.

Çerçeve yasanın bugün (5 Ağustos 2026), Meclise gelmesi bekleniyor. Sözcü TV yayınına dün bağlanan Tayip Temel, çerçeve yasaya dair açıklamalarda bulundu.

Söz konusu yasanın taslağını henüz görmediklerini ifade eden Temel, taslağın akşam saatlerinde DEM Parti’ye iletileceğini ifade etti.

Tayip Temel, taslağın İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’a da gösterilmediğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve bugün, Meclis Başkanlığına sunulması beklenen yasa teklifi, dün imzaya açıldı.

Teklife ilk imzayı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli attı.

Bahçeli'nin yanı sıra, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Milletvekili Filiz Kılıç ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da teklifi imzalayan isimler arasında yer aldı. Aynı gün, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yasaya imza attı.

AK Parti'nin siyasi partilerle yürüttüğü temasların ardından son şekli verilen teklifin, ortak mutabakatla TBMM gündemine getirilmesi hedefleniyor.

Teklifin, Meclis Başkanlığına sunulmasının ardından Adalet Komisyonunda ele alınması ve daha sonra Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.