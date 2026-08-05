Pakistan, İran ile ABD arasındaki düğümü çözmek istiyor

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Pakistan'ın Rusya Büyükelçisi Faysal Niyaz Tirmizi, İslamabad'ın ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasını önlemek adına bir iletişim kanalı olarak sürekli bir çaba içerisinde olduğunu bildirdi.

Büyükelçi Faysal Niyaz Tirmizi yaptığı açıklamada, ülkesinin taraflar arasında anlayış sağlamak amacıyla hem açık diplomasi yürüttüğünü hem de gizli diplomatik kanalları kullandığını belirtti.

Tirmizi, "Biz diplomasiye inanıyoruz ve bölgede barışın tesis edilmesini isteyen tüm ülkelerle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin sürdüğünü, Hürmüz Boğazı’nın açılması ve nükleer meseleye ilişkin bir anlaşmanın yakın olduğunu sık sık dile getiriyor. Buna karşın İran, ABD ile doğrudan bir görüşme yürütmediklerini, Hürmüz Boğazı'na dair hususlarda yalnızca Umman Sultanlığı aracılığıyla temas kurduklarını vurguluyor.

Geçtiğimiz haziran ayında, İran’ın nükleer meselesini çözmek ve 60 günlük bir uzlaşı sağlamak amacıyla bir girişim başlatılmış, bu adım Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine açılmasını sağlamıştı. Ancak temmuz ayında çatışmaların yeniden başlamasıyla söz konusu çabalar sonuçsuz kaldı ve bu stratejik bölgedeki seyrüsefer trafiği bir kez daha saldırı ve güvenlik riskleriyle karşı karşıya geldi.