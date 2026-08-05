İsrail basını: İsrail’in hava savunma füze stokları yüzde 81 boşaldı

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İsrail'in hava savunma füzesi stoklarının yüzde 81'den fazla boşaldığı iddia edilirken, bu durumun Tel Aviv'in İran'a yönelik askeri operasyonlarını ciddi şekilde kısıtladığı ve ülkedeki güvenlik kurumlarını teyakkuza geçirdiği belirtildi.

İsrail Channel 15 askeri analisti Yossi Yehoshua, ABD raporlarına göre İsrail'in savunma füzelerinde belirgin bir azalmayla karşı karşıya kaldığını, bunun da Tel Aviv'in İran karşısındaki askeri hareket alanını sınırlandırdığını savundu.

Askeri analist, İsrail güvenlik kurumlarının haftalardır savunma kapasitelerinin güçlendirilmesine ayrılan bütçedeki tehlikeli düşüşe dikkat çektiğini belirtti.

Bu uyarılar, Batılı raporların İsrail’in "Arrow" gibi uzun menzilli hava savunma füzelerindeki toplam stoklarının İran ile savaşın başlamasından bu yana yüzde 81'den fazla azaldığını ve gerilimin tırmanması halinde tamamen tükenebileceğini ortaya koyduğu bir dönemde geldi.

İsrail ordusu, geçtiğimiz mart ayında anti-balistik füzelerdeki ciddi yetersizliği resmi olarak kabul etmiş, İran'ın yoğun füze saldırılarına karşı koyamama riski nedeniyle Washington'ı bu açık hususunda bilgilendirmişti.

İsrailli yetkililer, 7 Ekim 2023 saldırısı öncesinde yaşanan başarısızlıklara atıfta bulunarak "savaşa hazırlıksız bir ordu" hatasının tekrarlanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yetkililer, füze savunma stoklarının tükenmesi noktasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun veya İsrail kamuoyunun "bilgimiz yoktu" diyemeyeceğini vurguluyor.

İsrailli kaynaklar, ABD güçlerinin de tüm üstünlüklerine rağmen benzer savunma hazırlığı sorunlarıyla karşı karşıya kaldığının anlaşılmasıyla endişelerin iki katına çıktığını kaydediyor.

Nitekim, ABD Avrupa Komutanlığı Komutanı, deniz savaş unsurlarındaki azalmanın ABD'nin İsrail'i koruma konusundaki sürekliliğine engel teşkil edebileceği uyarısında bulunmuştu.

Bu durum Tel Aviv'i, gelecekteki savaşları ABD’nin tam savunma desteği olmadan yürütmek zorunda kalma ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor.