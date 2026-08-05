Trump: Tahran anlaşmazsa askeri saldırıyla karşı karşıya kalır

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın çok yakında açılacağını belirterek, görüşmelerin başarısız olması halinde İran’ın son derece ağır ve ölümcül bir askeri saldırıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Fox News kanalına mülakat veren Donald Trump, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzeri görülmemiş kapsamlı bir askeri harekat düzenlemek üzereydik ancak İranlılar benimle iletişime geçerek müzakere talebinde bulundu." dedi.

Boğaz'ın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, "Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Mesele bu şekilde çözülmezse İran çok ağır bir darbe alacak ve boğaz yine de açılacak." diye konuştu.

İran’ın asla nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizen Trump, yapılması muhtemel yeni bir anlaşmanın bu hususta resmi garantiler içermesi gerektiğini vurguladı.

İran'ın doğrudan görüşmeleri yalanlamasına rağmen sürecin olumlu ilerlediğini kaydeden ABD Başkanı, "Şu anda çok iyi müzakereler yürütülüyor. Anlaşmaya varmak istiyorlar, eğer bir uzlaşma sağlanamazsa bu onlar için çok kötü olacak. Müzakereleri sürdürmezlerse son derece sert bir darbe alacaklar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington ile doğrudan bir görüşme yapıldığı iddialarını reddederek, "Şu anki temaslarımız yalnızca Umman ile sınırlıdır, bu görüşmeler de Hürmüz Boğazı'nda güvenli bir geçiş koridoru sağlanmasını amaçlamaktadır." dedi.

Bekayi, Tahran'ın ne kuzey ne de güney güzergahı olan, her iki tarafın egemenliğini, ulusal ve güvenlik çıkarlarını koruyan kabul edilebilir ortak bir koridor arayışında olduğunu belirtti.