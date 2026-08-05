Çerçeve yasada hangi maddeler yer alıyor?

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Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulması beklenen 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adını taşıyan teklifin genel af niteliği taşımadığı, belirli şartları sağlayan PKK’lilere yönelik hukuki düzenlemeler içerdiği belirtildi.

Barış süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinde sona gelindi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) ortak hazırladığı 12 maddelik teklifin bugün TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Teklifin sunulmasının ardından AK Parti ve MHP heyetlerinin basın toplantısı düzenlemesi, yasa teklifinin ise cuma günü Adalet Komisyonunda görüşülerek hafta sonuna kadar Genel Kuruldan geçirilmesi planlanıyor.

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adını taşıyan teklif, genel af niteliği taşımıyor.

Teklifte, PKK lideri Abdullah Öcalan'a herhangi bir statü tanınmasını öngören bir düzenleme yer almıyor.

Yasa teklifine göre düzenlemeden yararlanmak isteyen PKK’lilerin kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde başvuruda bulunması gerekecek.

Düzenleme kapsamında, 2005 yılından önce işlenen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarını gerektiren suçlar kapsam dışında tutuluyor.

Teklifte ayrıca, 15 yılın altındaki hapis cezalarında beş yıl, 15 yıl ve üzerindeki cezalarda ise 10 yıllık erteleme süresi öngörülüyor. Bu sürenin tamamlanmasının ardından ilgili cezanın düşmesi planlanıyor.

Yasa teklifindeki bazı hükümler, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek.

Bazı düzenlemelerin ise oluşturulacak teyit ve izleme mekanizmasının faaliyete başlamasıyla eş zamanlı olarak uygulanacağı belirtiliyor.