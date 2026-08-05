Suudi Arabistan: Irak toprakları komşulara saldırı için kullanılmamalı

3 saat önce

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bugün bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri değerlendirdi.

Kudüs ve kutsal mekanlara destek konulu bakanlar düzeyi toplantısı marjında, Suudi Arabistan ve Irak dışişleri bakanları bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu yapıldığı görüşmede, Irak'ın çıkarlarını koruyan, Arap ve İslam ülkeleriyle bağlarını güçlendiren her türlü adımın desteklenmesinin önemi ifade edildi.

Görüşmenin en dikkat çekici başlığı ise bölgesel güvenlik oldu. Her iki bakan, Irak topraklarının ve kaynaklarının komşu ülkelere yönelik bir saldırı aracı olarak kullanılmamasının garanti altına alınması gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşımın, bölgedeki tüm halklar ve devletler için istikrar ve kalkınma hedeflerine hizmet edeceği belirtildi.

Söz konusu görüşme, 29 Temmuz 2026 tarihinde Suudi Arabistan ve ABD’nin Haşdi Şabi karargahlarına düzenlediği ve 20 kişinin ölümü, 32 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ortak operasyonun ardından gerçekleşti.

Bu askeri müdahale sonrası Bağdat ile Riyad arasındaki diplomatik ilişkiler gerilmiş, Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi’nin Suudi Arabistan’a planlanan resmi ziyareti söz konusu saldırı nedeniyle iptal edilmişti.