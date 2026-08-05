DEM Partili Akın: Çerçeve yasa bin adımlık yolun ilk adımıdır

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Milletvekili İbrahim Akın, TBMM gündemine gelen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni Cumhuriyet tarihinin en önemli hukuki süreçlerinden biri olarak niteleyerek, "Bu bir başlangıç yasasıdır ve tarihi bir değere sahiptir." dedi.

Kurdistan24’e konuk olan DEM Partili İbrahim Akın, TBMM gündemine gelen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yasa teklifinin Meclis komisyonunda uzun tartışmalar neticesinde olgunlaştığını belirten Akın, "Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ilk kez böyle bir yasa Meclis iradesiyle görüşülüyor. İYİ Parti dışındaki tüm partilerin katılımıyla yürütülen bu süreç, arzu ettiğimiz nihai noktada olmasa da çok değerli bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı.

Yasanın kapsamına dair teknik detaylar paylaşan İbrahim Akın, düzenlemenin yaklaşık 75 bin kişiyi doğrudan etkileyeceğini belirtti. Akın, infaz sürelerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"15 yıldan fazla cezası olanlar için 10 yıllık, 15 yıldan az cezası olanlar için ise 5 yıllık bir denetimli serbestlik süreci öngörülüyor. Özellikle 2005 sonrası ağırlaştırılmış müebbet alanları şu an için kapsam dışında bırakan bazı istisnalar olsa da, ekim ayında Meclisin açılmasıyla birlikte infaz hukukunda yeni değişikliklerin yapılacağını öngörüyoruz."

Sürecin yönetimi için oluşturulacak kurumsal yapıya dikkat çeken Akın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında; dört bakanlık temsilcisi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri'nden oluşan 7 kişilik bir kurulun görev yapacağını söyledi. Ayrıca TBMM bünyesinde bir "Denetleme ve Takip Komisyonu"nun kurulacağını ve bu yapının silah bırakma süreçlerini koordine edeceğini aktardı.

İmralı heyetinin görüşmelerine de değinen Akın, Abdullah Öcalan’ın sürece bakışını şu sözlerle özetledi:

"Sayın Öcalan mesajında bu süreci 'bin adımlık bir yolun ilk adımı' olarak tarif etti. Biz de bu adımı çok kıymetli buluyoruz. Eğer bu temel sağlam atılırsa, arkası getirilebilir. Türkiye’nin köklü devlet aklının artık demokratik siyasette tecelli etmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Meselenin sadece silah bırakma ile sınırlı olmadığını, eşit yurttaşlık temelinde demokratik bir Türkiye inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Akın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kürt sorununun çözümü; kayyum siyasetinden vazgeçilmesini, ekolojik talanın durdurulmasını ve ana dilinde yaşam gibi temel hakların güvence altına alınmasını gerektirir. Bu yasa sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacak; Irak, Suriye ve İran başta olmak üzere tüm bölge halklarının geleceğini ve barışını yakından ilgilendiren politik ve toplumsal sonuçlar doğuracaktır."

Akın, DEM Parti olarak yasaya dair eleştiri ve kaygılarını müzakere masasında dile getirdiklerini ancak "başlangıç adımı" olması hasebiyle yasayı desteklediklerini ve uygulamanın takipçisi olacaklarını belirterek sözlerini tamamladı.