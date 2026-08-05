İran ile Umman Hürmüz Boğazı'nda anlaştı

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İran ve Umman, küresel enerji ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı’na kıyısı bulunan iki devlet olan İran ve Umman’ın yürüttüğü teknik müzakerelere ilişkin detayları paylaştı.

Bekayi; belirlenecek trafik güzergahının teknik, hukuki, güvenlik ve çevresel boyutlarının her iki ülkenin ilgili kurumlarınca ayrıntılı şekilde incelendiğini ifade etti.

Güzergahın coğrafi koordinatları konusundaki uzlaşmanın sağlandığını kaydeden Bekayi, sürecin nihai aşamasına dair şu bilgileri verdi:

"Üçüncü tarafların süreci engellememesi durumunda, iki ülkenin üzerinde mutabık kaldığı temel hususları içeren ortak bildiri taslağı son inceleme aşamasındadır."

Anlaşmanın önemine değinen Bekayi, buna karşın mutabakatın tek başına Boğaz’daki tüm riskleri ortadan kaldırmayacağını savundu. Bölgedeki güvenlik dengelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekayi, ABD’nin müdahalelerinden kaynaklandığını iddia ettiği güvenlik risklerinin Hürmüz Boğazı’nda devam ettiğini öne sürdü.