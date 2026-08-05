Kürt tekvandocu dünya ikincisi oldu

Kürt kızı Yelda Muhammed Güney Kore’de düzenlenen şampiyonada gümüş madalya kazandı

2 saat önce

Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen "Dünya Tekvando Hanmadang Şampiyonası'nda, Kürt sporcu Yelda Muhammed büyük bir başarıya imza atarak dünya ikinciliğini elde etti. 60’tan fazla ülkeden yaklaşık 6 bin sporcunun katıldığı dev organizasyonda Muhammed, gümüş madalya kazandı.

Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından şampiyonaya katılan Yelda Muhammed, "Güç Kırma" (Power Breaking) kategorisinde sergilediği performansla dünya ikincisi oldu. Başarısını Kürdistan bayrağıyla kutlayan Muhammed, bu gururun sadece kendisi için değil, tüm halkı için olduğunu belirtti.

"Kürdistan Takımı" adıyla yarıştılar

Şampiyonaya Antrenör Hemin Mehdi Qadir liderliğindeki "Kürdistan Takımı" çatısı altında katılan ekip; Erbil, Duhok, Kerkük ve Soran bölgesinden gelen 8 erkek ve 1 kadın sporcudan oluştu. Turnuvada Kürdistan adı ve bayrağıyla temsil edilmenin sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı olduğu vurgulandı.

Kürdistan bayrağıyla o kürsüye çıkmak tarif edilemez bir duyguydu

Madalya töreninin ardından duygularını Kurdşstan24'e paylaşan Yelda Muhammed, şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyük bir emek ve çabanın ardından bu başarıya ulaştığım için Tanrı’ya şükrediyorum. Kürdistan bayrağıyla o kürsüye çıkmak tarif edilemez bir duyguydu. O an arkamda koca bir ulusun desteğini hissettim. Bu başarıyı vatanıma armağan ediyorum. Bu süreçte beni her türlü destekleyen eşime, aileme ve bir dağ gibi arkamızda duran değerli hocam Hemin Mehdi Qadir’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Kürt kadınlarının azmini ve gücünü uluslararası arenada bir kez daha kanıtlayan Yelda Muhammed’in bu başarısı, geniş kitlelerce sevinçle karşılandı.