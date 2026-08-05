İletişim Başkanı'ndan "çerçeve yasa" teklifine ilişkin paylaşım

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığına sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, söz konusu teklifin Türkiye’nin terörden arındırılması hedefinde kritik bir aşama olduğunu ifade etti.

NSosyal hesabından açıklama yapan Burhanettin Duran, kanun teklifinin millet iradesinin temsil edildiği TBMM’nin takdirine sunulduğunu belirtti. Teklifin toplumsal birliktelik üzerindeki etkisine değinen Duran, şu ifadeleri kullandı:

"İç cephemizi daha da güçlendirecek, milli dayanışmamızı tahkim edecek ve 'Terörsüz Türkiye' hedefimize giden yolda tarihi bir eşik teşkil edecek bu adım; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır."

Duran, Türkiye’nin terörle mücadelesine ve bu prangadan tamamen kurtulma iradesine katkı sağlayan tüm aktörlere teşekkür etti. Kanun teklifinin hazırlık sürecine vurgu yapan İletişim Başkanı, hazırlık aşamasında emeği geçen siyasi parti gruplarına, milletvekillerine ve sürece destek veren tüm paydaşlara şükranlarını sundu.