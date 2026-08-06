Neçirvan Barzani ve Ali Zeydi'den Erbil-Bağdat ilişkilerini güçlendirme vurgusu

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak’taki genel durumu detaylıca görüştükleri toplantıda, Erbil ile Bağdat arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini kararlaştırdı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Ali Zeydi, Kürdistan Bölgesi Başkanı Barzani’yi ağırladı.

Ülke genelindeki siyasi, ekonomik ve güvenlik durumunun değerlendirildiği görüşmede, istikrarın sağlanması, zorluklarla mücadelede çabaların birleştirilmesi ve tüm Iraklıların çıkarına hizmet edilmesi amacıyla federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmenin bir diğer bölümünde Irak Başbakanı, hükümetin tüm askıda kalan konuları anayasa ve yasalar çerçevesinde çözme kararlılığını yineleyerek, bu sürecin Irak’ın bütünlüğünü ve egemenliğini koruyacak, aynı zamanda ulusal ortaklığı güçlendirecek şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı ise tüm ulusal taraflar arasında diyalog ve koordinasyonun sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin istikrarın pekiştirilmesi, ulusal kalkınmanın ilerletilmesi ve Irak’ın yüksek çıkarları doğrultusunda iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde federal hükümetin çabalarına tam destek verdiğini vurguladı.