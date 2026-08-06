MGK Beştepe’de toplanacak: Gündem "Terörsüz Türkiye"

1 saat önce

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Beştepe’de toplanıyor. Zirvede "Terörsüz Türkiye" adımlarının yanı sıra ABD-İran gerilimi, Suriye, Irak ve Karadeniz'deki güvenlik konuları ele alınacak.

MGK, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanacak.

Silah Bırakma Süreci ve İstihbarat Raporları Ele Alınacak

Saat 15.30’da başlaması planlanan toplantıda, TBMM’ye sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi doğrultusunda örgütün silah bırakma sürecinde gelinen son aşama, sahadan aktarılan anlık istihbarat raporları ışığında kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonların seyri de kurulun öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.

Bölgesel Gelişmeler ve Uluslararası Güvenlik Masada

MGK toplantısında terörle mücadele adımlarının yanı sıra şu güvenlik konularının ele alınması ön görülüyor:

ABD-İran Gerilimi: Washington ve Tahran hatlarında tırmanan krize karşı yürütülen diplomatik temaslar değerlendirilecek.

Suriye ve Irak: Sınır hattındaki son durumun yanı sıra Erbil ve Bağdat ile yürütülen güvenlik koordinasyonu görüşülecek.

Karadeniz Güvenliği: Karadeniz’deki seyrüsefer emniyeti ve Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye yansımaları masaya yatırılacak.

Orta Doğu ve Doğu Akdeniz: İsrail’in bölgedeki saldırıları ile Kıbrıs’taki son gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda ayrıca Güney Kafkasya’daki barış süreçleri ile Afrika genelindeki güvenlik durumunun da değerlendirilmesi bekleniyor.