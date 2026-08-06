Havalimanında patlayıcı yüklü İHA bulundu

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Almanya’daki Leipzig/Halle Havalimanında patlayıcı düzenek taşıyan insansız hava aracı bulundu.

Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde bir çalışanın Ukrayna'ya ait kargo uçaklarının yakınında patlayıcı düzeneği fark etmesi üzerine Leipzig/Halle Havalimanına bir bomba imha robotu sevk edildi.

Aynı havalimanı yakınlarında tanımlanamayan ikinci bir cisim de bir kargo uçağıyla çarpıştı. Uçak, hafif hasarla Hannover'a iniş yaptı.

Alman havalimanları son aylarda askeri üsler, havalimanları, enerji terminalleri, limanlar ve lojistik şirketleri üzerinde gerçekleşen yetkisiz İHA uçuşlarının ardından yüksek alarm durumuna geçti.

Polis, Moskova'nın reddettiği olası bir Rus dahiliyetine ilişkin uyarılarda bulundu.

Almanya'nın doğusundaki Leipzig/Halle Havalimanı, Alman ordusu ve NATO müttefikleri tarafından askeri malzeme taşımacılığında kullanılırken, aynı zamanda Ukrayna'nın hava kargosunun çoğunu taşıyan Antonov Havayolları için de bir üs görevi görüyor.

Havalimanı, lojistik grubu DHL için de ana merkez konumunda bulunuyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı, yaşanan olayların yeni bir tehdit seviyesine işaret ettiğini bildirdi.