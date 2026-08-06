Pezeşkiyan'dan istifa iddialarına yanıt: Görevimin başındayım

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dini lider Mücteba Hamaney ile temas kurmanın şu an oldukça güç olduğunu ancak onun liderliğinin ülke için büyük bir güç kaynağı teşkil ettiğini söyledi.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre Mesud Pezeşkiyan, bazı çevrelerin ülke içinde nifak tohumları ekmeye çalıştığını ve Washington ile varılan mutabakat zaptına ilişkin dini lider Mücteba Hamaney'in bir mektubunu buna bahane ettiklerini belirtti.

İstifa edeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Pezeşkiyan, "İstifa etmiyorum, görevimin başındayım. Eğer istifa etmek istersem bunu resmi olarak açıklarım." dedi.

Pezeşkiyan’ın bu açıklaması, İran Hizbullahı Genel Sekreteri ve Ali Hamaney’e yakınlığıyla bilinen Muhammed Bakır Harazi’nin iddialarının ardından geldi.

Harazi, Pezeşkiyan’ın göreve başladığından bu yana 28 kez istifa tehdidinde bulunduğunu, Mücteba Hamaney’in ise bir kez daha istifa talep etmesi halinde bunu kabul edeceğini söylediğini öne sürmüştü.

Hükümetinin silahlı kuvvetlerle tam bir koordinasyon içinde çalıştığını vurgulayan Pezeşkiyan, ordu ile hükümet arasında anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentileri de yalanladı. Kendisi ile Dini Lider arasında görüş ayrılığı varmış gibi göstermeye çalışanların amacının hükümeti zayıflatmak olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, istifa tehdidinde bulunmanın dini liderin iradesine aykırı olduğunu ve hükümetle birlikte çalışan askeri güçlere ile yetkililere karşı haksızlık teşkil edeceğini dile getirdi.

Eski dini lider Ali Hamaney’in 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından makamı devralan oğlu Mücteba Hamaney, göreve geldiğinden bu yana kamuoyunun karşısına henüz çıkmadı.