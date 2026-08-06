Trump: İran’la anlaşmak istiyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki dengeleri sarsacak çarpıcı bir açıklamayla kan dökülmesini önlemek adına Tahran yönetimiyle anlaşmak istediğini duyururken, Tahran’ın son anda geri adım atarak müzakere masasına oturmak için kendilerine yalvardığını iddia etti.

ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenen ekonomi temalı bir etkinlikte konuşan Donald Trump, dış politikada İran gündemine değindi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Trump, "İran ile bir anlaşmaya varmak istiyorum çünkü insanların ölmesini istemiyorum. İran’a karşı, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülecek en büyük askeri operasyonu planlamıştık. Ancak bizimle iletişime geçerek saldırmamamızı ve görüşmelere başlamayı talep ettiler." dedi.

"Beni aradılar ve lütfen bunu yapmayın konuşalım dediler. Biz şu anda görüşüyoruz. Bakalım ne olacak, ama bize saygı gösteriyorlar." diyen Trump, görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı "sert şekilde" vurmaya hazır olduklarını yineledi.

İran’ın bu iddiayı yalanlamasına değinen Trump, "Her ne kadar böyle bir şey söylemediklerini iddia etseler ve yalan haber yapan medya bu gerçeği gizlese de İranlıların bu talebi kendilerinin ilettiğini çok iyi biliyorlar. Şu anda müzakere sürecindeyiz ve ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İran’ın artık kendilerine saygı duyduğunu vurgulayan ABD Başkanı, önceki ABD yönetimlerini sert bir dille eleştirerek, "50 yıldır hiçbir başkan İran’a karşı yapılması gerekeni yapmadı." diye konuştu.

Kırmızı çizgilerinin net olduğunu yineleyen ABD Başkanı, "İran’ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini" sözlerine ekledi.