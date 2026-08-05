HÜDA PAR'lı Demir: Atılan her olumlu adımın destekçisiyiz

"Kürt meselesi sadece bir yasayla çözülemez"

1 saat önce

HÜDA PAR Siyasi İşler Başkanı ve Antep Milletvekili Şehzade Demir, “çerçeve yasa” konusunda atılan adımları desteklediklerini ancak Kürt meselesinin tam anlamıyla çözümü için daha kapsamlı ve çok katmanlı yasal adımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kurdistan24’e konuk olan Şehzade Demir, TBMM gündemine gelen yeni yasal düzenlemeler ve “Terörsüz Türkiye” hedefiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Meclise sunulan yasa teklifine HÜDA PAR olarak destek verdiklerini belirten Demir, sürecin henüz başında olunduğuna dikkat çekti. Demir, "Bu yasa teklifi iç cephemizi güçlendirmek ve milli dayanışmayı artırmak adına önemli bir adımdır. Ancak Kürt meselesinin tüm yönleriyle çözüme kavuşması için bu tek başına yeterli değildir. Bu, tarihi bir eşiktir ve devamı gelmelidir." dedi.

Sürecin başarıya ulaşması için PKK’nin silahlı varlığına son vermesi gerektiğini ifade eden Şehzade Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"PKK artık silahlarını bırakmalı ve kendisini feshetmelidir. Türkiye’nin istihbarat, içişleri ve dışişleri mekanizmaları bu sürecin önünü açmalı ve koordinasyonu sağlamalıdır. Silahların sustuğu bir ortam, meselelerin siyaset ve hukuk zemininde konuşulması için tek yoldur."

Demir, Kürt meselesi ile terör meselesinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini savunarak, "50 yıldır süren bu çatışma ortamı Kürtlere hiçbir fayda sağlamadı. Kürt meselesi; dil, kimlik ve hak meselesidir. Bu hakların anayasal ve yasal güvence altına alınması, şiddetten arındırılmış bir siyasetle mümkündür." ifadelerini kullandı.

Meselenin sadece PKK ve devlet arasında bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Şehzade Demir, HÜDA PAR olarak çözümün adresi olarak TBMM’yi gördüklerini belirtti. Demir, "Bu bir başlangıçtır. Eğer tüm taraflar samimiyetle bu adıma katkı sunarsa, Türkiye’nin terör prangalarından kurtulduğu ve Kürtlerin haklarının teslim edildiği yeni bir dönem başlayabilir. Biz bu yolda atılan her olumlu adımın destekçisiyiz." dedi.