مقتل 3 أشخاص بهجوم لداعش في بلدة الشرقاط

اربيل (كوردستان 24)- قال مسؤولون بالشرطة العراقية ومصادر في مستشفى اليوم الثلاثاء ان ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أربعة عندما سقطت ثلاث قذائف مورتر على بلدة الشرقاط بشمال العراق.

وقال مسؤولو الشرطة في المنطقة إن عناصر من داعش المتشدد شاركت في الهجوم، وأضافوا أن قذائف المورتر أطلقت من منطقة جبلية قريبة لا يزال ينشط المتشددون فيها.

وقال مدير شرطة الشرقاط خليل الصحن إن عناصر تنظيم داعش يختبئون في منطقة جبل مخول ويستخدمونها كقاعدة انطلاق لشن هجماتهم وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وشن التنظيم مؤخرا سلسلة هجمات بأسلوب حرب العصابات بهدف تقويض الحكومة.

وأعلن العراق في ديسمبر كانون الأول 2017 النصر على التنظيم المتشدد الذي كان يسيطر ذات يوم على مساحات شاسعة من البلاد. ولكن بعد هزيمته وطرد عناصره من المناطق التي سيطر عليها لسنوات، لجأ التنظيم إلى أسلوب حرب العصابات.