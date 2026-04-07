واشنتۆن پۆست: ئەو رۆژنامەنووسە ئەمریکییەی لە بەغدا رفێنراوە هێشتا لە ژیاندایە

رۆژنامەی "واشنتۆن پۆست"ی ئەمریکی لە زاری بەرپرسانی ئەمنیی عێراقەوە بڵاوی کردەوە، " شێڵی کیتڵسۆن"، ئەو رۆژنامەنووسە ئەمریکییەی هەفتەی رابردوو لە شاری بەغدا رفێنرا، بڕوا وایە هێشتا لە ژیاندابێت.

سێشەممە 7ـی نیسانی 2026، رۆژنامەی واشنتن پۆست ئاشکرای کردووە، بەرپرسانی ئەمنیی عێراق بە رۆژنامەکەیان ڕاگەیاندووە، زانیارییەکان ئاماژە بەوە دەکەن شێڵی کیتڵسۆن ئەو رۆژنامەنووسە ئەمریکییەی هەفتەی رابردوو لە بەغدا رفێنرا لەلایەن گرووپێکی چەکداری ناوخۆییەوە دەستبەسەر کراوە کە پەیوەندیی نزیکیان بە ئێرانەوە هەیە".

سێشەممە، 31ـی ئاداری 2026، وەزارەتی ناوخۆی عێراق لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، رۆژنامەنووسێکی بیانی بەناوی شێڵی کیتڵسۆن رووبەڕووی رفاندن بووەتەوە لەلایەن چەند کەسێکی نەناسراوەوە، دەستبەجێ هێزە ئەمنییەکان لەسەر بنەمای زانیاریی وردی هەواڵگری، ئۆپەراسیۆنێکی مەیدانییان ئەنجامدا.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە کاتی راوەدووناندا، ئۆتۆمبێلێکی رفێنەرەکان وەرگەڕاوە و توانراوە یەکێک لە تۆمەتبارەکان دەستگیربکرێت و دەستبەسەر ئۆتۆمبێڵەکەدا بگیرێت.

وەزارەتی ناوخۆ ئاماژەی بەوەش کردووە، هەوڵەکان بۆ دەستگیرکردنی تەواوی تۆمەتبارەکان و رزگارکردنی رۆژنامەنووسە رفێندراوەکە بەردەوامە و لێکۆڵینەوەش بۆ ئاشکراکردنی تەواوی وردەکارییەکانی رووداوەکە دەستیپێکردووە."

لە کۆتایی ڕاگەیەندراوەکەدا، وەزارەتی ناوخۆی عێراق جەختی کردووەتەوە کە رێگە بە هیچ هەوڵێک نادەن بۆ تێکدانی ئاسایش یان بە ئامانجگرتنی میوانە بیانییەکان، هێزە ئەمنییەکانیش بە توندی رووبەڕووی دەرچووان لە یاسا دەبنەوە و رادەستی دادگایان دەکەن.