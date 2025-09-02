چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اعلام کرد که بغداد خواهان ایجاد روابط دوجانبه بر اساس منافع مشترک است

2025-09-02 08:10

چارچوب هماهنگی، روز دوشنبه، ۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۰ شهریور ۱۴۰۴)، با حضور محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، تشکیل جلسه داد و بر تمایل این کشور برای ایجاد روابط دوجانبه با کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی تأکید کرد.

بر اساس بیانیه‌ی منتشر شده، در این نشست از اقدامات ائتلاف بین‌المللی در راستای پایبندی به توافقات نظامی و امنیتی با دولت عراق استقبال شد. چارچوب هماهنگی همچنین تأکید کرد که عراق علاقه‌مند به برقراری روابطی دوجانبه و مبتنی بر منافع مشترک با کشورهای عضو این ائتلاف در سطوح مختلف است.

در بخش دیگری از این بیانیه، از کشورهای تأثیرگذار منطقه خواسته شده است تا با اتخاذ یک دیدگاه مشترک، برای مقابله با تهدیدهای گوناگون امنیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی همکاری کنند.