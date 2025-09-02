کشتهشدن بیش از هزار نفر در پی رانش مرگبار زمین در دارفور
یک روستا در منطقهی دارفور سودان با همهی ساکنان زیر خاک دفن شد
یک گروه مسلح در سودان از وقوع رانش «عظیم» زمین در منطقه دارفور خبر داد که به کشتهشدن بیش از هزار نفر و تخریب کامل یک روستا منجر شده و تنها یک نفر از این حادثه جان سالم به در برده است.
یک گروه شورشی که کنترل بخشی از منطقه دارفور در غرب سودان را در دست دارد، روز دوشنبه اعلام کرد که در پی وقوع یک رانش عظیم زمین، یک روستای کوهستانی به طور کامل زیر خاک مدفون شده و بیش از هزار نفر جان خود را از دست دادهاند.
جنبش/ارتش آزادیبخش سودان (SLM) در بیانیهای اعلام کرد که این فاجعه روز یکشنبه و پس از چند روز بارندگی شدید در روستای «تاراسین» در کوهستان «مرّه» رخ داده است. در این بیانیه آمده است: «اطلاعات اولیه حاکی از مرگ تمام ساکنان روستا است که شمار آنها بیش از هزار نفر تخمین زده میشود و تنها یک نفر زنده مانده است.»
این گروه با «عظیم و ویرانگر» توصیف کردن این رانش زمین، افزود که بخشی از این منطقه که به تولید مرکبات شهرت دارد، «کاملاً نابود شده است».
فراخوان برای کمکهای فوری
این گروه از سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای امدادرسان خواسته است تا برای یافتن اجساد قربانیان که همچنان زیر آوار و خاک مدفون هستند، کمکهای فوری ارائه دهند.
مینی میناوی، فرماندار دارفور که همسو با ارتش سودان است، این حادثه را «یک تراژدی انسانی فراتر از مرزهای منطقه» خواند و از سازمانهای بشردوستانهی بینالمللی خواست تا فوراً برای ارائه پشتیبانی و کمک مداخله کنند.
بحران انسانی در بحبوحه جنگ داخلی
سودان از آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) درگیر جنگ داخلی خونینی میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) است که این کشور را به یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان دچار کرده است.
به دلیل درگیریهای جاری، دسترسی سازمانهای امدادرسان بینالمللی به بسیاری از مناطق دارفور، از جمله محل وقوع این فاجعه، به شدت محدود است و این امر ارسال کمکهای بشردوستانهی فوری را با چالش جدی مواجه میکند.