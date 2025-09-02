قدردانی فارغالتحصیلان پزشکی از مسرور بارزانی برای دستور استخدام
در پی دستور رئیس دولت اقلیم کوردستان برای استخدام ۷۷۵ پزشک، فارغالتحصیلان این اقدام را در شرایط بحران مالی، مایهی امیدواری خواندند
پس از دستور مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، مبنی بر استخدام ۷۷۵ نفر از فارغالتحصیلان رشتهی پزشکی، اقدامات قانونی برای آغاز به کار هرچه سریعتر این پزشکان در مراکز بهداشتی و درمانی آغاز شده است.
این تصمیم که امید تازهای به فارغالتحصیلان پزشکی سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ بخشیده، با استقبال گستردهی آنان مواجه شده است، زیرا استخدام آنها به صورت دائم و از محل درآمدهای داخلی صورت خواهد گرفت.
برزی دیار، نمایندهی فارغالتحصیلان استخدامشده، در این باره گفت: «از رئیس دولت، مسرور بارزانی، بسیار سپاسگزاریم. بیش از یک سال و نیم منتظر این تصمیم بودم و این خبر خوشحالی بزرگی برای من و خانوادهام به همراه داشت.»
تصمیمی راهگشا در بحبوحهی بحران مالی
این دستور در شرایطی صادر شده که اقلیم کوردستان با بحران مالی مواجه است و وزارت دارایی عراق نیز اعلام کرده که فرد جدیدی به فهرست حقوقبگیران اضافه نخواهد شد. با این وجود، مسرور بارزانی با هدف ارتقای خدمات در مراکز درمانی، این تصمیم را اتخاذ کرد.
دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت دولت اقلیم کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت: «چندین هیئت را برای پیگیری استخدام فارغالتحصیلان به بغداد فرستادیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. به همین دلیل، رئیس دولت شخصاً دستور استخدام آنان را صادر کرد.»
وزیر بهداشت با تأکید بر تأثیر مثبت این اقدام بر خدمات درمانی، افزود: «روند اداری برای شروع به کار این پزشکان به سرعت انجام خواهد شد تا هرچه زودتر به سیستم بهداشتی ملحق شوند. این یک تصمیم حیاتی و فوری برای نظام سلامت بود.»
گفتنی است کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان از ابتدای فعالیت خود، توسعهی بخش بهداشت و درمان را علیرغم بحرانهای اقتصادی و محدودیتهای اعمالشده از سوی دولت فدرال، در اولویت برنامههای خود قرار داده است.